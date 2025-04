Genova, Bar chiuso per licenza sospesa dal Questore a Quezzi

Genova – Resterà chiuso per 7 giorni, con la licenza sospesa, il Bar di Quezzi sanzionato dal Questore di Genova a seguito di indagini.

All’esito di appositi procedimenti amministrativi avviati dalla divisione polizia amministrativa e sociale, il Questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 7 giorni della licenza di un locale pubblico di via Finocchiara, nel quartiere di Quezzi.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di criticità dal punto di vista della sicurezza in quanto – secondo quanto riportato dalla polizia – sarebbe stato appurato che il bar è stato impiegato quale copertura per un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle scorse settimane, infatti, gli investigatori della Squadra Mobile di Genova, a seguito di serrate indagine anche con diversi servizi di appostamento, hanno tratto in arresto un 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di farne commercio e segnalato un altro per uso personale di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione fatta dalla Squadra Mobile, il giovane, che s’intratteneva diverse ore al giorno all’interno del bar, avrebbe utilizzato il bagno del locale per nascondere le dosi di stupefacente sulla soglia esterna della finestra, per poi cederla ai consumatori che riceveva all’interno del bar.

Nei giorni scorsi gli agenti l’hanno sorpreso in flagranza, durante la cessione di una dose cocaina ad un cliente che si era recato nel bar per incontrare il giovane.

L’assuntore è stato segnalato in Prefettura ex art. 75 DRP 309/1990, mentre la successiva perquisizione a carico del 27enne ha permesso di rinvenire ulteriori 19 dosi, per un totale di 12 grammi di cocaina, e la somma di 150 euro, provento dell’illecita attività.

Il gestore dell’esercizio ha quindi omesso di porre in essere la dovuta vigilanza e di attuare accorgimenti atti ad interrompere le attività delittuose all’interno del suo locale.

Il provvedimento ex art. 100 TUPLS, notificato dai poliziotti del Commissariato di San Fruttuoso, adottato a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e allo stesso tempo di prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni.