Genova, cantiere abbandonato alla Casa di Colombo, le proteste

Genova – Un cantiere fermo con le quattro frecce in uno dei luoghi più visitati dai turisti e commercianti e residenti inferociti per disagi e degrado.

L’allarme arriva dalla zona del centro storico dove sorge la Casa di Colombo e Porta Soprana e dove un cantiere è aperto in vico dritto di Ponticello ormai da mesi. Si lavora – o sarebbe meglio dire “si dovrebbe lavorare – per rimuovere una barriera architettonica che impedisce alle persone con disabilità di visitare il celebre movimento e per costruire una rampa per le carrozzine il cui progetto è ulteriore fonte di proteste.

A denunciare la situazione è Matteo Zedda, ristoratore e rappresentante del Civ Sarzano e in prima linea nelle battaglie per la soluzione di problematiche legate al quartiere del Centro Storico.

Zedda ha pubblicato un video sui sociale nel quale protesta per il cantiere aperto da mesi nel vico dritto di Ponticello e che sarebbe fermo e praticamente abbandonato.

Oltre ai disagi legati al cantiere che riduce il passaggio e certamente non è uno spettacolo edificante per i Turisti in visita, presenterebbe dei pericoli per la presenza di mattoni e sassi “a disposizione” in uno dei luoghi di maggior passaggio della Movida del fine settimana e possibile fonte di guai causati da chi è protagonista della “Mala Movida”.

“Segnaliamo la presenza di questo cantiere abbandonato – spiega Zedda – dove non si vedono operai lavorare neppure nelle giornate di ben tempo. Oltre ai disagi ci sono anche i pericoli perché ci sono mattoni e sassi alla portata di chiunque e non ci sembra una buona idea”.

Secondo residenti e commercianti, poi, la passerella in cemento armato che viene costruita, non sarebbe mai stata “condivisa” con il quartiere e sorgerebbe senza che anima viva nella zona (commercianti e residenti) abbia avuto modo di vedere il progetto e magari proporre alternative.

“Un progetto calato dall’alto – prosegue Zedda – e che evidenzia seri problemi di programmazione di cui i genovesi devono tenere conto. Non si può lasciare una zona turistica come questa abbandonata per mesi senza prendere provvedimenti”.

Ed effettivamente le comitive di turisti che arrivano in visita del celebre monumento colombiano restano basite di fronte alle transenne che sembrano “buttate” a caso e lo stato generale del cantiere e inoltre lo spazio a disposizione per poter ammirare in gruppo la casa e ricevere dalle guide le informazioni, non è sufficiente per gruppi superiori alla decina di persone. Un pò poco per una meta di sbarchi delle crociere e di pullman che arrivano da fuori regione e persino dall’estero.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0