Genova, deiezioni canine lanciate sugli alberi accanto ai Turisti

Genova – Decine di sacchettini colorati, appesi agli alberi, a pochi metri dalla Casa di Colombo e dalle torri di Porta Soprana. I curiosi “alberi di Natale” fuori stagione sono il frutto della maleducazione di proprietari di cani e della carenza di controlli e sanzioni da parte della polizia locale che invece sorveglia attentamente il sottostante parcheggio delle moto, pronta a sanzionare ogni mezzo posteggiato disperatamente da chi magari deve andare a lavorare. E’ la denuncia di residenti ed operatori commerciali della zona che, da tempo, segnalano i gesti di inciviltà senza aver mai ottenuto un particolare rafforzamento dei controlli.

Gli incivili che accompagnano i cani in vico diritto di Ponticello e sotto le mura che difesero Genova dagli invasori, raccolgono quando prodotto dai loro amici a quattro zampe ma, invece di arrivare al primo bidone, si liberano del sacchetto colorato in cui hanno sigillato le deiezioni e lo “lanciano” tra gli alberi e nell’aiuola sottostante.

Decine i sacchettini accatastati, molti restano appesi ai rami degli alberi e li trasformano in un biglietto da visita davvero invidiabile per una città che dice di puntare sul Turismo.

“E’ uno schifo – denunciano i segnalanti – ma nessuno interviene nonostante i ripetuti appelli. Passano con il loro cagnetto e quando lui “produce” si chinano a raccogliere ma poi, invece di portasi a casa il “regalino” o quantomeno raggiungere il primo bidone, sigillano il sacchetto con un bel nodo e lo gettano senza alcuno scrupolo dove capita”.

C’è chi lo appoggia sui muretti forse pensando che esista un servizio di raccolta, o chi lo lancia direttamente nelle aiuole del chiostro medioevale o, ancora, sugli alberi.

“Succede ogni giorno, decine di volte, nel silenzio generale – spiegano i residenti – e nessuno di noi ricorda una sola sanzione. Eppure, restando fermi per qualche ora, specie in orari mattutini o serali, si potrebbero incassare dei bei soldini”.

A dare l’impressione di sporco e degrado, ci sono anche quelli che mangiano seduti sui muretti e magari sorseggiano birre o bevande. Spesso i rifiuti vengono lasciati sul posto o gettati nelle aree verdi sottostanti.

“Vorremmo capire perchè basta lasciare uno scooter fuori dalle righe per 5 minuti – protestano i residenti – per essere sanzionati mentre chi lorda aiuole e marciapiedi deve sempre farla franca. Saremmo curiosi di sapere dal Comune quante sono le sanzioni per omessa raccolta delle deiezioni date nella zona in un anno qualsiasi. A giudicare dal triste spettacolo offerto ai Turisti pensiamo non siano molte”.

Qualche giorno fa una guida turistica che accompagnava un gruppo di turisti orientali ha dovuto faticare parecchio a spiegare che i sacchetti sugli alberi non sono una “usanza” ma un segno di inciviltà di alcuni padroni di cani. Fortunatamente una parte minoritaria ma comunque indisturbata. Non proprio un bel biglietto da visita.

