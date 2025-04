Imperia, studente in gita fa saluto nazista davanti alla sinagoga e rischia l’arresto

Imperia – Uno studente di appena 16 anni che si trovava in gita scolastica a Praga con la sua classe dell’istituto tecnico Ruffini di Imperia ha rischiato l’arresto per aver commesso un gravissimo gesto davanti alla sinagoga della città.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe commesso un saluto nazista a seguito di una discussione con una donna ed è stato notato dagli addetti alla sorveglianza che hanno immediatamente allertato la polizia ceca.

Il giovane avrebbe inizialmente negato di aver commesso il gesto, ma questo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo dell’accaduto che l’hanno a quel punto inchiodato.

Il 16enne avrebbe anche rischiato l’arresto e soltanto l’intervento di mediazione del dirigente scolastico, che si trovava anch’egli in gita con professori ed alunni, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

É poi arrivata la condanna da parte dello stesso preside, con l’alunno che rischia ora l’espulsione dall’istituto.

