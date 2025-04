Incidente Cairo Montenotte, rimane in prognosi riservata il 20enne ferito

Pietra Ligure (Savona) – Si trova sempre ricoverato in prognosi riservata il giovane di 20 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 29, nel tratto compreso tra Cairo Montenotte e Rocchetta.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’ausilio dell’elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito a causa delle ferite e delle fratture riportate a seguito dello schianto.

Il 20enne si trovava a bordo di una vettura guidata da un altro giovane, rimasto ferito in maniera più lieve così come l’uomo alla guida dell’altro mezzo coinvolto, un furgone. Entrambi sono arrivati al pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno aiutato nei soccorsi e hanno cercato di ricostruire la dinamica di quanto successo.

L’impatto, avvenuto in maniera frontale, sarebbe stato molto violento.

