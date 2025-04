Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi ma senza pioggia

Ancora correnti di origine settentrionale sulla Liguria che portano un tempo asciutto ma con presenza di nubi sparse, specialmente nelle ore pomeridiane nell’entroterra e in un contesto comunque stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 3 Aprile 2025

Mattinata con cieli in generale velati su tutta la regione, più puliti sul settore orientale nelle prime ore.

Dalle ore centrali le velature tenderanno a diradarsi, favorendo la formazione di innocui cumuli nell’entroterra.

Nuove velature in transito nel corso della serata.

Venti tesi nella notte dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, in calo nel corso della giornata. Deboli al più moderati con direzione variabile sul resto della regione.

Mare stirato sotto costa in mattinata, mosso al largo e sulle coste occidentali, poco mosso a levante. Graduale scaduta nel corso della giornata fino a poco mosso ovunque, quasi calmo a levante.

Temperature minime stazionarie, in aumento a ponente. Massime in aumento pressoché ovunque.

Costa: Min: +9°C/+16°C – Max: +16°C/+20°C

Interno: Min: 0°C/+8°C – Max: +15°C/+19°C