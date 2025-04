Tragedia Isola del Cantone, aperto un fascicolo per omicidio colposo

Isola del Cantone (Genova) – Proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per cercare di far luce su quanto accaduto ieri nel territorio comunale di Isola del Cantone, in località Montessoro, dove un ultraleggero con a bordo Riccardo Muci, 38 anni, e Giuseppe Gabbi, 64 anni, si è schiantato al suolo senza lasciare scampo ai due occupanti.

Le indagini sono rese più complesse dal fatto che l’aereo, che a causa dell’impatto e del successivo incendio è andato quasi completamente distrutto, non fosse provvisto di scatola nera.

Tra i pochi effetti personali ritrovati sulla scena del disastro, ci sarebbe uno zaino contenente un tablet sul quale era stata istallata un’app di volo: mentre è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, gli inquirenti sperano di trovare proprio nell’applicazione delle informazioni utili a ricostruire la vicenda.

Secondo le prime ipotesi, un fattore che avrebbe potuto influire nello schianto è la fitta nebbia presente ieri nella zona al momento dell’impatto.

Intanto, emergono ulteriori dettagli sulla vicenda. Sembrerebbe che il biposto, partito da Torino e diretto nel Lazio, fosse stato appena acquistato da Riccardo Muci. Il 38enne avrebbe chiesto l’aiuto dell’amico, istruttore di volo da diverso tempo, perché non si sarebbe sentito tranquillo a compiere quella lunga tratta da solo.

