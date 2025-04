Treni, incendio sulla rete ferroviaria: ritardi anche in Liguria

Liguria – Ripercussioni anche su alcuni treni partiti o di passaggio lungo la rete ferroviaria della Liguria a seguito dell’incendio che si è verificato nella notte nei pressi dei binari tra Quercianella e Livorno, in Toscana.

A circa cinque ore dall’inizio della diffusione delle fiamme, la circolazione continua ad essere fortemente limitata: problematiche e disagi si registrano dal Piemonte fino al Lazio.

Oltre ai regionali nella zona, pesanti ripercussioni si segnalano soprattutto sui treni a lunga percorrenza.

Nello specifico, si segnalano ritardi, cancellazioni, modifiche o limitazioni di percorso per quanto riguarda diversi InterCity e convogli ad Alta Velocità. I ritardi variano dai 60 ai 150 minuti.

Al momento non sono chiari i tempi di ripristino della circolazione.

