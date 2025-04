Vado Ligure, morte Massimiliano Micalizzi: proseguono le indagini

Vado Ligure (Savona) – La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo per la morte di Massimiliano Micalizzi, titolare di una falegnameria a Borghetto Santo Spirito che era scomparso da Toirano lo scorso venerdì intorno alle ore 15 ed è stato ritrovato senza vita martedì 1 aprile a Vado Ligure in fondo ad una scarpata.

Si tratta di un atto dovuto proprio per permettere alle indagini di cercare di far luce su quanto accaduto.

L’uomo era uscito di casa intorno alle ore 15 di venerdì 28 marzo, informando la moglie che si sarebbe recato proprio a Vado Ligure. Da quel momento, se ne sono perse le tracce. Carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e decine di volontari si sono impegnati per giorni nelle sue ricerche fino al tragico ritrovamento di martedì.

Al momento non si conosce la causa del decesso e, in tal senso, dovrebbe fornire maggiore chiarezza l’autopsia in programma proprio per la giornata odierna. Al momento non è stata resa ancora nota la data dei funerali.

