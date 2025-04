Genova – Ha guidato per una decina di chilometri contromano, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, prima di essere raggiunto e fermato dalla polizia stradale. E’ l’incredibile errore commesso da un 70enne di Cuneo che, partito dal Piemonte, doveva raggiungere la moglie a La Spezia.

A dare l’allarme decine di automobilisti che hanno incrociato la vettura bianca del pensionato che procedeva contromano ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha fatto scattare l’invio della polstrada.

L’anziano, per cause ancora da chiarire, è arrivato nel genovese ed ha imboccato un casello in direzione opposta e ha ripreso il viaggio verso Genova ma procedendo nella carreggiata delle auto dirette a Savona.

Arrivato ad Arenzano avrebbe ripreso l’autostrada dove è stato fermato.

Agli agenti è apparso confuso e spaesato e così è stata chiamata un’ambulanza che lo ha portato in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente la manovra incredibile non ha causato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.