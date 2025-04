Genova, cade da una scala in pieno centro: uomo gravemente ferito

Genova – Nel corso delle prime ore della mattinata odierna, venerdì 4 aprile, un uomo è rimasto ferito in via Galata, in pieno centro a Genova, dopo esser caduto da una scala e aver fatto un volo di un paio di metri, sbattendo rovinosamente a terra.

É accaduto poco dopo le ore 8 e secondo le prime informazioni sembrerebbe che l’uomo stesse lavorando su un’insegna di un negozio.

L’impatto sulla pavimentazione è stato particolarmente violento e si è resa necessaria la chiamata ai sanitari del 118, che sono intervenuti sul posto e hanno prestato le prime cure nei confronti dell’uomo, il quale in un secondo momento è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Nonostante la gravità delle sue condizioni, non avrebbe mai perso conoscenza nel trasporto all’ospedale e non si troverebbe in pericolo di vita.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0