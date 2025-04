Genova, corteo degli Studenti nel centro, previsti disagi al traffico

Genova – Partirà alle 9 il previsto corteo degli studenti genovesi che si sta formando in questi minuti in piazza De Ferrari, in pieno centro cittadino.

Con itinerario “insolito” i manifestanti muoveranno lungo il percorso piazza De Ferrari – via XXV Aprile – piazza Fontane Marose – piazza Portello – Galleria Nino Bixio – piazza Corvetto – via Serra – via De Amicis – via Fiume – via XX Settembre – piazza De Ferrari

Sono comprensibilmente previsti disagi per il traffico del centro.

La polizia locale aprirà e chiuderà le strade per consentire il passaggio del corteo, in base alle esigenze del momento.

(foto di Archivio)

notizia in aggiornamento

