Genova, furto e aggressione in un minimarket di Sampierdarena: 42enne arrestato

Genova – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia a seguito di quanto accaduto all’interno di un minimarket situato in via Buranello, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Qui l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, si sarebbe introdotto all’interno del locale cercando di trafugare alcuni alcolici e, una volta che il titolare ha tentato di opporre resistenza, l’ha colpito con un violento pugno al volto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che sono riuscite soltanto a fatica a riportare la situazione alla normalità: alla vista degli agenti, infatti, l’uomo ha tentato fin da subito di opporre resistenza, cercando di colpire e di mordere i poliziotti anche durante il trasporto in Questura.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto, dovrà rispondere di tentata rapina, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

