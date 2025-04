Genova, traffico in tilt in corso Europa dopo l’incidente a San Martino: lunghe code

Genova – Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico lungo corso Europa nel primo pomeriggio di oggi, dopo l’incidente che si è verificato all’altezza dell’ospedale San Martino e che ha visto coinvolti una macchina e un’ambulanza, le quali si sono scontrate violentemente e si sono entrambe ribaltate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Fortunatamente, nessuna persona sarebbe rimasta ferita in maniera grave, ma visto l’entità dei danni causati dallo scontro si è resa necessaria la chiusura della carreggiata che procede in direzione levante di corso Europa.

Le ripercussioni si fanno sentire in entrambe le direzioni: verso il centro della città si segnalano lunghe code a partire dal cavalcavia di via Carrara, mentre in direzione levante gli agenti della polizia locale cercano di deviare il traffico verso via San Martino.

