Indagini sulla morte di Massimo Micalizzi, autopsia esclude violenze

Toirano (Savona) – Proseguono le indagini sulla morte di Massimo Micalizzi il falegname scomparso per giorni dalla sua casa di Toirano per poi essere ritrovato morto, in fondo ad un dirupo, in località Sant’Ermete a Vado Ligure. L’esame dell’autopsia, disposta dal magistrato che segue il caso, escluderebbe la presenza di segni di violenza sul corpo dell’uomo e confermerebbe invece la pista di una caduta fatale.

Traumi e lesioni riscontrati sul corpo sembrano indicare una morte causata dalla caduta nel dirupo ma si attendono ancora alcuni risultati specifici per capire se l’uomo sia caduto in seguito ad un malore o se, invece si possa pensare ad una caduta accidentale o, in alternativa sebbene improbabile, di un gesto volontario.

Esclusa, al momento, anche la possibilità che Micalizzi si trovasse insieme ad altre persone al momento della caduta. Gli accertamenti effettuati sul luogo della tragedia non indicherebbero la presenza di altre persone ma le indagini proseguono anche con la verifica di eventuali telecamere di sicurezza della zona.

Micalizzi, 50 anni, era scomparso da casa e per giorni amici e familiari, con le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari della protezione civile avevano perlustrato sentieri e strade della zona, con la speranza di ritrovare l’uomo ancora in vita.

Speranze deluse quando il corpo di Massimo Micalizzi è stato trovato in fondo alla scarpata in località Sant’Ermete a Vado Ligure.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0