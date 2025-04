Marassi, si gioca allo stadio Ferraris e tornano i disagi

Genova – Torna la partita alo stadio Luigi Ferraris di Marassi e tornano i disagi per i residenti che anche oggi, venerdì 4 aprile 2025, indipendentemente dalla squadra genovese che scenderà in campo, dovranno liberare le strade attorno allo stadio dalle auto posteggiate a fatica in un quartiere senza posti auto disponibili, dovranno sopportare l’invasione più o meno pacifica di migliaia di persone che lasceranno auto e moto in ogni angolo libero del quartiere, in modo lecito ma anche in totale spregio delle più elementari regole della convivenza civile e del Codice della Strada e sopportare chiusure di strade, modifiche del traffico e persino dover mostrare i documenti di identità per entrare e uscire di casa.

La consueta “follia” è già iniziata questa mattina con il divieto di sosta che scatta ore ed ore prima dell’incontro – nella fattispecie l’incontro di calci di serie A tra Genoa e Udinese – che si disputerà alle 20,45.

Centinaia di famiglie dovranno spostare le auto e le moto e cercare un posteggio alternativo – in un quartiere dove già normalmente si fatica a trovare un posteggio e sino ad ore dopo la partita per non meglio precisate “esigenze”.

Fortunatamente, almeno in questo caso, il parcheggio destinato ai tifosi ospiti sarà presso il parcheggio di interscambio in via Bruno Buozzi (uscita autostradale consigliata Genova Ovest) e quindi almeno per stavolta i posti auto della Piastra del Bisagno resteranno a disposizione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Whatsapp Redazione LiguriaOggi.it 351 5030495 – Email redazione@liguriaoggi.it