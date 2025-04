Meteo Liguria, migliora sino a sabato, domenica nuvole

Il campo di alta pressione presente sull’Europa settentrionale si estende anche verso l’Italia assicurando bel tempo anche in Liguria fino a sabato. Domenica ritorno dell’instabilità con qualche rovescio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 4 Aprile 2025

Giornata nel complesso soleggiata su tutta la regione. Possibili velature al mattino con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Nel pomeriggio cielo quasi ovunque sereno con velature solo sull’estremo ponente e qualche nube più compatta sulle Alpi Liguri senza conseguenze.

Venti moderati tra est e nord-est sul golfo e sull’Imperiese, deboli variabili sul resto della regione.

Mare mosso al largo e sull’Imperiese, quasi calmo o poco mosso altrove.

Temperature pressochè stazionarie o in contenuto aumento nei valori massimi.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+14°C – Max: +16°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+7°C – Max: +15°C/+19°C