Sampdoria in lutto, è morto Roberto Romei: aveva 68 anni

Genova – Lutto nel mondo del calcio e, in particolare, in quello blucerchiato: all’età di 68 anni è morto Roberto ‘Picchia’ Romei, ex difensore che ha disputato diversi campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta.

Nel corso della sua carriera è diventato un idolo della tifoseria della Sampdoria: dopo aver fatto la trafila nelle giovanili della formazione blucerchiata, esordì con la prima squadra alla fine del campionato 1974-75.

Vestì la maglia della Samp anche nell’annata seguente e durante le stagioni 1978-79 e 1979-80, in mezzo due prestiti ad Alessandria e Pistoiese.

Oltre alla maglia della Sampdoria, in Liguria ha giocato anche con il Savona (Serie C, 1983-84) e l’Imperia (Serie D, 1985-86).

