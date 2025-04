San Bartolomeo al Mare, incendio ieri sera in una abitazione

San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 22,30, in un’appartamento abitato da due persone.

Per cause ancora da accertare il rogo è divampato da una caldaia che ha preso improvvisamente fuoco.

Le due persone hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco.

Una squadra di pompieri è arrivata da Imperia e dopo aver evacuato l’abitazione ha spento le fiamme rapidamente, evitando che si propagassero al resto dell’abitazione.

Le due persone intanto sono state prese in carico dal 118 che le ha trasferite in ospedale per accertamenti.

In corso gli accertamenti per stabilire danni e agibilità dell’abitazione e le cause del rogo.

