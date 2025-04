Autostrade, altro incidente: traffico in tilt in A12 e chiusa l’entrata di Recco

Genova – Dopo le problematiche e i disagi che si sono segnalati questa mattina in A12 a causa di una vettura che si è ribaltata a Rapallo, nel tardo pomeriggio il traffico risulta completamente in tilt nella direzione opposta, tra il casello di Recco e quello di Genova Nervi, a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore 17.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia stradale: al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto, ma i mezzi rimasti coinvolti sarebbero tre con altrettante persone ferite. La più grave, un giovane, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino, gli altri due in codice giallo.

Intanto, si fanno segnalare pesantissime ripercussioni sul traffico: si registrano 6 km di coda in direzione del capoluogo, con Autostrade che pochi minuti fa ha comunicato la momentanea chiusura dell’ingresso a Recco.

Questo sta mandando in tilt il traffico in Aurelia, dove si segnalano lunghe code proprio tra Recco e Genova. Al momento, ci vuole circa un’ora e un quarto per percorrere questo tratto di strada.

