Chiavari, indagini sul corpo di una donna ritrovato nell’Entella

Chiavari – Proseguono le indagini sul ritrovamento, nelle acque del fiume Entella, del corpo senza vita di una donna. A fare il macabro ritrovamento l’insegnante di una scolaresca che stava effettuando una visita all’oasi naturalistica affollata di uccelli migratori in questo periodo. Fortunatamente l’insegnante ha scorto con il binocolo la presenza del cadavere in acqua ed ha allontanato i bambini con una scusa prima che potessero capire cosa stava succedendo ma, soprattutto, prima che potessero vedere qualcosa.

Il corpo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco e trasferito in obitorio dove quasi certamente verrà fatta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Si tratterebbe di una cittadina cinese scomparsa al mattino stesso da casa. Il marito, ascoltato dalle forze dell’ordine, ha riferito che la moglie stava attraversando un momento di grande dolore per la morte della madre in Cina.

Le prime verifiche non hanno rilevato segni di violenza e nella borsa della donna, trovata poco lontano dal corpo, sono stati trovati farmaci che potrebbero far pensare ad un gesto volontario o ad un tragico incidente a seguito di ingestione di farmaci che possono provocare sonnolenza o uno stato di torpore.

Sarà l’autopsia a chiarire se la donna abbia deciso di togliersi la vita o sia stata vittima di un malore o di un tragico incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0