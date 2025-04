Genova, controllano una pizzeria e trovano cocaina e hashish

Genova – Cercavano irregolarità nelle norme igieniche o ingredienti mal conservati ed hanno trovato 150 grammi di cocaina e 500 grammi di hashish. Ingredienti davvero particolari quelli trovati dai carabinieri in una pizzeria di via Borzoli, nel ponente genovese. Durante una serie di controlli igienico-sanitari i Nas dei carabinieri hanno verificato attentemente il locale ma, invece di trovare blatte o topi o prodotti scaduti o mal conservati hanno trovato tra il materiale a disposizione per la “preparazione delle pizze” anche la droga.

Per il titolare del locale è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e la chiusura del locale per 30 giorni per la sospensione della licenza di vendita da parte del Questore.

Resta ora da capire se la droga veniva venduta ai clienti che si presentavano nel locale o se invece le dosi venivano consegnate a domicilio insieme alle pizze. Un “pony express” davvero particolare e che poteva evitare i controlli delle forze dell’ordine.

