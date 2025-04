Genova, un presidio notturno per persone in difficoltà in vico Croce Bianca

Genova – Un presidio notturno, in vico della Croce Bianca, nel centro storico genovese, per aiutare le persone in difficoltà. Verrà presentato lunedì 7 aprile 2025 il progetto sperimentale per garantire un presidio notturno di Afet per le persone in stato di fragilità e marginalità, realizzata grazie a un co-finanziamento di Comune di Genova e Regione Liguria e con il supporto di Croce Rossa.

Alla presentazione interverranno l’assessore comunale ai Servizi Sociali Enrico Costa l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali Massimo Nicolò, la presidente di Afet Aquilone Miriam Cancellara e Federica Bonelli del comitato genovese della Croce Rossa.