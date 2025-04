Rapallo, auto ribaltata in Autostrada A12, traffico ko

Rapallo (Genova) – Lunghe code e rallentamenti intorno all’ora di pranzo, sull’autostrada A12 Genova – Livorno a causa del ribaltamento di un’auto. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Rapallo e Chiavari, in direzione di La Spezia.

La vettura ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare e dopo aver colpito il guard rail si è ribaltata all’altezza del km 28.4

Gli altri automobilisti sono riusciti a fermarsi e ad allertare il numero di emergenza 112 che ha subito inviato l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il conducente del veicolo, un 50enne, è stato soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale di Lavagna mentre i vigili del fuoco liberavano la carreggiata.

Il traffico è stato bloccato nel tempo necessario a prestare i soccorsi e in zona si sono formate lunghe code.

Intorno alle ore 14 la coda aveva raggiunto i 4 km

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Foto di Archivio)

