Rovegno, si amputa una mano con la troncatrice: intervento dell’elicottero

Rovegno (Genova) – Un grave incidente è avvenuto questa mattina, sabato 5 aprile, nel territorio comunale di Rovegno, nello specifico in località Casanova, dove un uomo di circa 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi amputato una mano utilizzando una troncatrice.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che il ferito stesse lavorando nella sua abitazione quando si è tranciato di netto l’arto.

Sul posto sono intervenuti con l’ambulanza e l’automedica i sanitari del 118, ma vista la gravità e l’urgenza della situazione si è deciso di richiedere l’intervento dell’elicottero, che ha trasportato il ferito in codice rosso, di massima gravità, all’ospedale San Paolo di Savona. L’uomo verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0