A Genova la Domenica delle Palme con il pranzo degli Alpini

Genova – Domenica delle Palme con gli alpini e con l’arcivescovo di Genova Marco Tasca al al pranzo sociale degli Alpini che si terrà domenica 13 aprile 2025. Alle ore 10 si terrà la Messa celebrata dal cappellano delle Penne Nere don Fulvio Ferrari.

“La Messa si terrà all’aperto – spiega il capogruppo delle Penne Nere, Giuseppe Fusco – nel nostro guardino nella sede di Mura delle Cappuccine. Seguirà un rancio alpino all’ora di pranzo, il cui ricavato sarà destinato, come l’anno scorso, all’aiuto alimentare di bambini bisognosi di Suor Lucia”.

L’iniziativa fa parte dei preparativi degli Alpini del Gruppo Genova Centro, intitolato alla memoria della medaglia d’Oro al Valor Militare il sottotenente genovese Carletto Gavoglio, caduto eroicamente in Russia, per l’adunata nazionale di Biella – dal 9 all’11 maggio 2025 e già con la mente già al 2026, quando l’Adunata si terrà a Genova.

“La nostra Zena tornerà ad ospitare gli Alpini di tutta la Nazione e del mondo, dopo l’Adunata entusiasmante e coinvolgente del 2001. Tornati da Biella, ci aspettano mesi di duro lavoro per preparare ed organizzare al meglio, nella nostra amata Genova che è stata ed è terra di alpini, fertile di alpinità, l’Adunata nazionale, che è sempre stata una festa di popolo e colori ispirata alla condivisione di valori identitari ed all’impegno sociale dell’Associazione nazionale Alpini”.

Fusco confida nell’affetto e nella simpatia che Genova ed i genovesi hanno sempre dimostrato verso gli Alpini: “La nostra Adunata non è solo una grande festa di popolo, ma è anche un grande biglietto da visita per il territorio. È infatti anche uno dei maggiori eventi nel panorama nazionale e sarà quindi una grande opportunità, anche economica, per tutta la Liguria: per questo sarà fondamentale la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, i commercianti ed i liguri tutti. Non dimentichiamo che le nostre Adunate coincidono con vere invasioni pacifiche di mezzo milione di persone che per alcuni giorni si tratterranno nel nostro territorio”.