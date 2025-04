Elezioni Genova, Pietro Piciocchi incontra la comunità del Bangladesh

Genova – Proseguono gli incontri elettorali dei candidati alla carica di Sindaco e oggi, domenica 6 aprile, alle 17, Pietro Piciocchi, candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative incontrerà i rappresentanti della comunità del Bangladesh, particolarmente diffusa nella nostra città sia per l’altissimo numero di operai impegnati alla Fincantieri e sia per l’aumento in città dei negozi “etnici” e bazar gestiti da imprenditori provenienti dal paese asiatico.

“Questa comunità straniera rappresenta quasi il 7% dei residenti extracomunitari a Genova, la prima tra quelle di provenienza asiatica – spiega Piciocchi – la presenza di questa comunità a Genova è importante per numero ma anche per rafforzare un canale di dialogo che abbiamo già aperto ad esempio su Sestri Ponente con l’apertura di uno sportello di integrazione realizzato per i lavoratori di Fincantieri. Un’iniziativa che vogliamo implementare perché l’integrazione sociale e lavorativa non può prescindere dalla conoscenza dei diritti si ma anche dei propri doveri all’interno della comunità dove si risiede, a partire dalla scuola e dal ruolo della donna. Il cantiere di Sestri Ponente sta crescendo e le proiezioni sui futuri fabbisogni occupazionali ci impongono una riflessione profonda con azioni finalizzate all’integrazione vera.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it