Genova, ancora disagi e proteste per i lavori Fincantieri a Sestri

Genova – Un martellare costante e ripetitivo che risuona nell’aria di tutto il quartiere di Sestri e zone vicine e che fa tremare muri e mobili nelle case più vicine alle aree Fincantieri. Proseguono con un forte impatto sulla popolazione le lavorazioni in atto, anche di sabato, nelle aree interessate dal “ribaltamento a mare” di Fincantieri e il martellamento è proseguito anche ieri, sabato 5 aprile, tra lo sconcerto di abitanti e dei genovesi che si sono recati per gli acquisti o per commissioni nel quartiere del ponente.

Colpi fortissimi, che nella zona del centro di Sestri fanno tremare il terreno e che sono perfettamente udibili dalla zona dell’Aeroporto sino al ponente della città.

Un “martellamento” che ha effetti sia sull’umore che sulle case che da tempo presentano fessurazioni più o meno marcate.

Le procedure per stabilire indennizzi e risarcimenti “languono” e i residenti continuano a domandarsi perchè, in vista di lavorazioni con questo tipo di impatto non siano stati studiati preventivamente degli automatismi per ridurre i disagi quantomeno dal punto di vista burocratico.



