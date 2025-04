Genova, pullman AMT frena bruscamente in corso Europa, 3 feriti

Genova – Una brusca frenata e 3 passeggeri che cadono a terra restando feriti. E’ il bilancio dello strano incidente avvenuto in corso Europa, all’altezza dell’ospedale San Martino.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente del pullman avrebbe avvertito delle anomalie nel fondo stradale che hanno fatto “ballare” il mezzo ed ha frenato bruscamente. Tre persone a bordo sono così cadute a terra fortunatamente senza gravi ferite ma sono state soccorse e trasferite in ospedale per accertamenti.

Nessuno dei feriti risulta grave ma la paura è stata tanta e il sobbalzo ha spaventato tutti.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente ma la pavimentazione stradale in quel punto presenterebbe delle forti anomalie forse dovute al caldo o al peso dei mezzi di passaggio che potrebbero aver creato degli avvallamenti come altri presenti in altri punti della strada, specie in corrispondenza delle corsie protette.

In corso le verifiche di sicurezza anche perché l’incidente è avvenuto a breve distanza dal punto dove una ambulanza ed una vettura si sono scontrate venerdì.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it