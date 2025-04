Mezzanego, perde il controllo della moto e finisce in un dirupo

Mezzanego (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dell’uomo di 66 anni vittima di un brutto incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 22, lungo la strada statale 586.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito fuori strada, precipitando in un dirupo.

Fortunatamente alcune persone hanno visto l’incidente ed hanno subito avvisato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e l’uomo è stato recuperato lungo la strada che scede verso Cichero.

Il ferito è stato medicato e stabilizzato e poi trasportato d’urgenza, in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino dove si trova ricoverato.

In corso i rilievi e la raccolta degli elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

