Orco Feglino, due biker soccorsi in poche ore al sentiero dell’Ingegnere

Orco Feglino (Savona) – Due incidenti e due biker soccorsi e trasferiti in ospedale in poche ore sul sentiero dell’Ingegnere, sulle alture di Orco Feglino, nel savonese.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 12 con le squadre del soccorso alpino e del 118 impegnate a recuperare un biker vittima di una brutta caduta sul sentiero percorso da un numero sempre crescente di appassionati e che fa registrare anche un record di interventi per incidenti e cadute.

Il secondo incidente verso le 16,30 con un secondo appassionato di MTB che ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a terra riportando un brutto trauma e forse qualche frattura.

Anche in questo caso il soccorso alpino ha raggiunto il luogo dell’incidente, lungo il sentiero molto impervio, e ha soccorso il biker ferito consegnandolo alle cure del 118.

Il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è avvenuto con la massima urgenza grazie all’elicottero Grifo del 118.

Due interventi in poche ore per incidenti che fortunatamente si sono rivelati meno gravi del previsto ma che, ancora una volta, hanno destato polemiche e discussioni per il costo dei soccorsi che ricadono sulla collettività.

Cresce il numero di quanti chiedono che gli appassionati debbano sottoscrivere speciali assicurazioni per risarcire i costi di soccorso come già avviene per altri sport “estremi” ad esempio in Trentino Alto Adige dove si può essere costretti a pagare i costi di “recupero” con l’elicottero che “costa” circa 140 euro al minuto di volo se l’intervento è causato da un comportamento errato del ferito.

