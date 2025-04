Meteo Liguria, nuvolosità in aumento e in arrivo il freddo

Correnti di aria fredda scendono in direzione del Mediterraneo per la risalita di un campo anticiclonico ed è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche più marcato sul versante Adriatico e al sud, ma con qualche effetto anche sulla Liguria. In particolare si prevede un generale calo delle temperature per l’inizio della settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 6 Aprile 2025

A mattino, della nuvolosità interesserà la fascia costiera, specie quella del savonese, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di addensamenti su Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di rovesci o temporali associati, non si escludono parziali sconfinamenti verso le coste sottostanti di Golfo Paradiso e Tigullio. Sul resto della regione, tempo asciutto con cieli poco nuvolosi.

In serata, cieli irregolarmente nuvolosi, non sono esclusi isolati piovaschi.

Venti al primo mattino, deboli da nord, a seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera. Tra il pomeriggio e la serata ventilazione in rinforzo fino a moderata o forte nelle zone interne e sul Golfo, su quest’ultima area spirerà dai quadranti orientali.

Mare poco mosso per gran parte del giorno. Moto ondoso in aumento a mosso in serata, localmente molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Massime in leggera diminuzione sulla costa, in prevalenza stazionarie nell’entroterra.

Costa: Min: +8°C/+14°C – Max: +16°C/+20°C

Interno: Min: -1°C/+8°C – Max: +15°C/+22°C