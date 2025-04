Rientro nel caos sull’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia

Pietra Ligure (Savona) – Lunghe code ed intasamenti sulle autostrade della Liguria e a fine giornata, con il rientro verso le città dopo il week end tornano i disagi e i problemi con la viabilità sempre al limite del caos.

Sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia sono segnalate code sino a 7 km tra Pietra Ligure e Feglino anche a causa di lavori e cantieri che riducono da mesi la carreggiata.

Altra coda viene segnalata per 6 km trra Celle Ligure ed il bivio con l’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce per i mezzi diretti verso nord e con la A26 ancora piena di cantieri e restringimenti di carreggiata ormai da anni.

Automobilisti inferociti e ancora la richiesta di interrompere il pagamento dei canoni richiesti per tutta la durata dei lavori invece di doversi iscrivere ad applicazioni e servizi che non tutti desiderano utilizzare o possono scaricare sui telefoni.