Genova, aggredisce a calci un medico al pronto soccorso: arrestato un uomo

Genova – Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato questa mattina preso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova, dove un medico è stato aggredito da un paziente che ha tentato di colpirlo ripetutamente con dei calci.

Al momento non è chiaro cosa abbia fatto scaturire la folle violenza dell’uomo di circa 40 anni.

In ogni caso, per riportare la situazione sotto controllo, si è reso necessario l’intervento degli agenti di polizia in presidio fisso presso il pronto soccorso.

Questi sono riusciti ad intervenire prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente e prima che qualcuno potesse rimanere ferito.

L’uomo è stato così arrestato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0