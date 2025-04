Genova, detenuto 30enne tenta di impiccarsi a Marassi: salvato dagli agenti

Genova – Ancora un tentativo di suicidio all’interno del carcere genovese di Marassi, dove questa mattina un detenuto di 30 anni ha tentato di togliersi la vita impiccandosi alle sbarre della propria cella. A darne notizia è Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che ha raccontato quanto avvenuto nelle ultime ore:

“Solo grazie alla professionalità dei poliziotti in servizio presso una sezione detentiva – si legge nella nota – si è evitata una disgrazia. Intervenendo tempestivamente, sono infatti riusciti a spegnere a salvare la vita ad un detenuto, un tunisino nato nel 1995 e ristretto per furto con aggravanti, ristretto al Reparto IV Centro Clinico, che ha tentato di impiccarsi alle sbarre della finestra. I colleghi sono stati eroici e meritano una adeguata ricompensa, un encomio, dal Ministero”. Prosegue il sindacalista: “La facilità con cui accadono questi episodi, sta creando molta e seria preoccupazione tra gli appartenenti del Corpo di polizia penitenziaria chiamati ogni qualcosa a far cessare queste situazioni di subbuglio. Anche questa volta, a creare una situazione di estremo pericolo, sono soggetti a cui il sistema penitenziario non sa ben arginare, soprattutto perché il sistema penitenziario, per l’appunto, non riesce a prendere provvedimenti adeguati e risolutivi. È come se ci si trovasse in un sistema ingolfato e privo di contezza sulla gravità della realtà detentiva degli istituti penitenziari”.

Commenta Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: ”Grazie al tempestivo intervento, al grande spirito di collaborazione e professionalità di tutto il personale di Polizia Penitenziaria di Marassi la situazione si è subito normalizzata senza ulteriori problemi per l’ordine e la sicurezza del carcere e degli altri ristretti. Plauso del Sappe al personale di Polizia Penitenziaria di Genova, il cui organico si auspica che possa essere incrementato al fine di poter operare in condizione di maggior sicurezza e benessere, che, nonostante i turni e le numerose ore lavorative al giorno, riesce a svolgere quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici”.

