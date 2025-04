Genova, gasolio sulla strada a Coronata, traffico in tilt

Genova – Traffico in tilt, proteste e disagi pesantissimi nella zona di Coronata, sulle alture di Cornigliano, nel ponente genovese, per la chiusura dell’omonima via a causa della prenza di una sostanza oleosa, probabilmente gasolio, sul manto stradale.

L’ennesima emergenza di questo tipo, con materiale oleoso disperso a terra da qualche mezzo in transito, e traffico in tilt nella zona e con la polizia locale costretta a chiudere la strada per attendere la bonifica evitando anche la possibilità di brutti incidenti oltre alle cadute di motociclisti già segnalate.

La strada (via Coronata) risulta chiusa dalle 13,52 dal civ. 29 al 35 e la polizia locale invita alla massima prudenza alla guida.

——————————————————————————————————

