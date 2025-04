Genova, incendio in via Loria: soccorsi sul posto, strada chiusa

Genova – Un incendio si è sviluppato intorno alla prima serata odierna in via Loria, nella zona del Biscione sulle alture della Val Bisagno.

Un’intensa coltre di fumo nera si è iniziata a scorgere anche a diverse centinaia di metri di distanza con decine di cittadini che, comprensibilmente allarmati, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata una baracca, anche se la dinamica di quanto accaduto non è ancora stata chiarita.

Al momento non si registrerebbe la presenza di persone rimaste ferite o intossicate a causa del rogo. I soccorsi si trovano ancora sul posto.

