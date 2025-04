Genova, maxi sequestro di prodotti contraffatti

Genova si conferma uno dei porti di “ingresso” più importanti per i prodotti del mercato della contraffazione. A confermarlo l’ennesima operazione dei finanzieri del comando provinciale della guardia di Finanza di Genova ed i funzionari dei reparti antifrode dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 1 e Genova 2 che hanno sottoposto a sequestro, presso il porto di Genova, più di 200mila articoli tra calzature, portafogli, borse e accessori contraffatti introdotti in contrabbando nell’Unione Europa, oltre a 230 rotoli di tessuto, per un totale di oltre 10.000 metri, destinati alla fabbricazione di capi di abbigliamento falsi.

Le attività investigative, realizzate insieme, hanno permesso di smascherare un traffico di merce contraffatta in arrivo dalla Cina, avviato da un’organizzazione criminale internazionale e destinato a rifornire svariate ditte presenti sul territorio nazionale, sventando inoltre un meccanismo di concorrenza sleale nei confronti di aziende attive nel settore tessile e della moda.

Attraverso l’ispezione delle merci stivate all’interno di ben 54 container è stato possibile portare alla luce il carico illecitamente introdotto sul territorio dello Stato italiano e successivamente distrutto su indicazione del Pubblico Ministero che conduce le indagini.

La merce sequestrata, per un totale di oltre 600 tonnellate, qualora immessa sul mercato, avrebbe consentito alle organizzazioni criminali coinvolte di ottenere guadagni superiori ai 6 milioni di euro.

Al termine delle indagini dei funzionari doganali e dei finanzieri, il pubblico ministero ha avviato 20 procedimenti penali nei confronti degli indagati.

(Foto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it