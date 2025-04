Genova, oggi arrivano gli 88 migranti della SOS Humanity

Genova – Arriverà nella serata di oggi, lunedì 7 aprile 2025, con il suo carico di disperazione, la nave per il soccorso dei Migranti in mare Humanity che ha percorso oltre 1.300 chilometri per sbarcare gli 88 profughi, in gran parte donne e bambini, per poter raggiungere il “porto sicuro” di Genova come imposto dal Governo centrale in palese violazione delle norme del diritto internazionale.

Ben 88 persone che, dopo essere state soccorse in mare giovedì, dopo aver visto annegare una delle persone cadute in mare, hanno dovuto attendere giorni su una nave che certamente non è nata per il trasporto passeggeri, prima di poter sbarcare.

Non a caso lo staff della nave ha denunciato il comportamento delle autorità italiane che, invece di permettere lo sbarco nel porto più vicino, come prevedono le norme internazionali per il soccorso dei naufraghi, impone di raggiungere porto distanti giorni e giorni di navigazione per “rallentare” (stando alla denuncia di molte organizzazioni umanitarie) le operazioni di soccorso in mare.

La Sos Humanity, l’associazione umanitaria che gestisce la nave, potrebbe presentare ricorso alle autorità internazionali con la probabile condanna dell’Italia.

“Ancora una volta – dichiarano – le autorità italiane stanno consapevolmente accettando gli oneri e i rischi associati al benessere delle 88 persone salvate”.

Le persone soccorse hanno raccontato di essere partite su tre imbarcazioni dalla Tunisia e di essersi trovate in difficoltà in mare. Un allarme è stato lanciato per chiedere soccorso ma una persona sarebbe morta annegata prima dell’intervento della Humanity che ha soccorso due delle tre imbarcazioni cariche di donne e di bambini.

La terza imbarcazione è stata cercata ma non è stata trovata e si teme possa essere affondata con il suo carico di vite umane.

Dopo il salvataggio il team della nave ha fatto richiesta di portare “al primo porto sicuro” i naufraghi ma è stata costretta dalle autorità italiane a raggiungere Genova, a 1300 chilometri di distanza e costringendo così i naufraghi a restare a bordo della nave per i giorni necessari alla navigazione senza poter avere adeguata assistenza medica.

