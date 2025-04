La Spezia, controlli gratuiti antidiabete della Asl 5

La Spezia – Tornano le Giornate per la prevenzione delle complicanze del Diabete e tornano le visite di controllo gratuito nello spezzino.

Il DSS 18 del Golfo, diretto da Claudia Di Bernardo, ha organizzato due giornate gratuite ad ingresso libero per la prevenzione delle complicanze da diabete.

Gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFEC) e gli Infermieri del Centro Anti Diabetico incontreranno la popolazione diabetica e non:

• Martedì 8 aprile – dalle ore 15 alle 18 presso il Centro anti diabetico – via XXIV Maggio, 139 – I° piano a La Spezia

e

• Venerdì 11 aprile – dalle ore 10 alle 12 – Ambulatorio IFEC per la salute – via Nino Gerini, 22 a Lerici

Per informazioni Telefonare 0187/534376 – 533562

Durante gli incontri verrà effettuata la misurazione della glicemia capillare e dell’indice ABI per individuare pazienti a rischio vascolare che necessitano di approfondimento diagnostico. Saranno fornite indicazioni sul corretto stile di vita e l’educazione terapeutica alla somministrazione di antidiabetici orali e insulina. Sarà anche presente una dietista per consigli di educazione alimentare.

“La grande diffusione del diabete determina la necessità di porre sempre maggiore attenzione alle tematiche della prevenzione attraverso l’educazione sanitaria, un’adeguata alimentazione e corretti stili di vita – spiega Di Bernardo. – Le conoscenze e la consapevolezza contribuiscono ad arginare la diffusione della patologia. A questo scopo gli Infermieri di Famiglia e Comunità e del Centro Anti Diabetico di La Spezia incontreranno la popolazione, perché è molto importante monitorare lo stato di salute dei pazienti diabetici direttamente sul territorio.

La scelta, poi, di far accogliere, chi vorrà sottoporsi allo screening, dagli infermieri di famiglia e comunità (IFEC) presenti su tutto il territorio di ASL 5 ha un significato preciso. Gli IFEC sono professionisti con un forte orientamento alla gestione proattiva della salute, coinvolti in attività di promozione, prevenzione e gestione partecipativa dei processi di salute individuali, familiari e di comunità all’interno del sistema dell’assistenza sanitaria territoriale. Si occupano di intercettare, in modo precoce, i bisogni di salute della popolazione, soprattutto nell’ottica delle patologie croniche. Lavorano a stretto contatto con i medici di medicina generale e collaborano con gli assistenti sociali e altre figure professionali, ponendo al centro del proprio agire la persona”.