Meteo Liguria, tornano le nuvole e brusco calo delle temperature

Correnti di aria fredda provenienti da Nord Est riportano in Liguria condizioni di variabilità nei primi giorni della settimana. Previsto anche un sensibile delle temperature, specialmente in quota e nelle aree dell’entroterra.

Queste. nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 7 Aprile 2025

Nottata con nuvolosità sparsa e deboli precipitazioni sul settore centrale costiero e localmente sui versanti padani occidentali, in decentramento all’estremo Ponente in mattinata, sottoforma di pioviggini o deboli piogge intermittenti. Deboli nevicate possibili entro l’alba sulle vette delle Alpi Liguri al di sopra dei 1000-1200 MT.

Ampie schiarite sul Levante e sul Tigullio, in estensione pomeridiana al resto della regione. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori a partire dalla serata.

Venti deboli o moderati da Est/Sud-Est con locali rinforzi fino a forti al largo e sullo Spezzino in mattinata. Rotazione graduale ai quadranti settentrionali in serata.

Mare poco mosso o stirato sotto costa sul medio-Levante costiero. Molto mosso o localmente agitato in mattinata sul Savonese e sull’Imperiese; In progressiva scaduta fino a poco mosso da Levante a Ponente a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature minime in calo, più sensibile in quota e nell’entroterra. Massime in diminuzione nelle aree interne e stazionarie o in lieve diminuzione in costa

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+13°C e massime tra +15°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+5°C e massime tra +8°C/+14°C