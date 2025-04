Sampdoria, è morto l’ex calciatore Jorge Bolano: aveva 47 anni

Genova – Lutto nel mondo sampdoriano e, in generale, in quello del calcio italiano e sudamericano. All’età di 47 anni è morto Jorge Bolano, ex centrocampista colombiano che in Italia ha vestito anche la maglia della Sampdoria. Per la verità, pur trascorrendo l’intera stagione 2002-03 a Genova, con i blucerchiati non era riuscito a far registrare nemmeno una presenza a causa di un grave infortunio sofferto all’inizio della sua esperienza in maglia Samp che ne aveva compromesso tutto il proseguo del campionato.

Nel campionato italiano ha giocato anche con Parma, Lecce e Modena, prima di fare ritorno in patria. Nel corso della sua carriera, ha collezionato anche 36 presenze con la nazionale maggiore colombiana.

Secondo quanto riferito in Colombia, l’ex calciatore sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava ad una festa.

