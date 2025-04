Varazze, incendio vicino alla stazione: circolazione ferroviaria in tilt

Varazze (Savona) – Pesanti disagi alla circolazione ferroviaria nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile, a causa di un incendio che si è verificato nei pressi della stazione di Varazze.

Il rogo è scoppiato intorno alle ore 15 presso l’edificio dell’ex hotel La Vela, situato in via Nicolò Sardi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno richiesto diverso tempo. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste intossicate o ferite dall’incendio.

Sono molto più pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario, nello specifico lungo la linea Genova-Savona-Ventimiglia.

La circolazione è stata sospesa proprio per consentire l’intervento dei pompieri e questo ha causato pesanti ritardi ai treni regionali, agli InterCity e ai convogli ad Alta Velocità con le conseguenti proteste di diversi di pendolari rimasti a lungo bloccati sui treni o nelle stazioni.

——————————————————————————————————

