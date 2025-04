Ventimiglia, grave incidente auto-moto: centauro all’ospedale in elicottero

Ventimiglia (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nel comune di Ventimiglia, nei pressi della galleria Mortola.

Qui una moto e una macchina che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada si sono scontrate. Come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, rimasta gravemente ferita nell’impatto.

Il centauro, un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, è rimasto gravemente ferito sia agli arti superiori che a quelli inferiori. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le prime cure nei suoi confronti, ma vista la gravità delle sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso, quello di massima urgenza, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0