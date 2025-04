Ventimiglia, due incendi nell’accampamento Migranti sul Roja

Ventimiglia (Imperia) – Paura e allarme nell’accampamento di fortuna allestito dai Migranti nel greto del fiume Roja, sotto il cavalcavia di via Tenda, per il duplice incendio divampato ieri tra le povere cose allestite dai disperati che tentano di oltrepassare con ogni mezzo il confine con la Francia.

Un primo rogo è divampato nella mattinata di ieri ed ha bruciato tende e baracche costruite per avere un riparo ma anche poveri oggetti raccolti nella quotidiana lotta per sopravvivere.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse con ben altre conseguenze.

Un altro incendio è divampato ieri notte, intorno alle 23 ed ancora una volta l’intervento dei vigili del fuoco è stato determinante.

Spente le fiamme sono state avviate anche indagini perché in mattinata si era diffusa anche la voce che il primo rogo fosse stato appiccato per “ritorsione” e che ci sarebbero “attriti” tra diversi gruppi di Migranti.

Voci al momento senza conferma e resta più probabile che l’uso di fornelletti per riscaldarsi i per preparare pasti di fortuna possa avere causato entrambe i roghi.

Resta la situazione di disperazione causata dall’affollamento alla frontiera di chi cerca di passare il confine per proseguire il proprio viaggio della speranza verso altri Paesi visto che la maggior parte dei Migranti non desidera restare in Italia.

Li ferma il Trattato di Dublino sottoscritto dall’Italia e riconfermate diverse volte nel corso del tempo da Governi diversi e che obbliga il Migrante a fare richiesta di asilo nel primo paese europeo che raggiunge e lo obbliga anche a restare in quel paese per tutto il tempo necessario – anche anni – per ottenere lo status di rifugiato.

In questo modo, tutti i Migranti che arrivano in Italia non possono proseguire il loro viaggio della disperazione e sono costretti a restare nel nostro Paese.

Una dinamica che è la causa principale del caos dell’emigrazione considerato che ben difficilmente i Migranti approderanno nel Nord Europa.

