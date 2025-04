Aeroporto di Genova declassato, Giordano (M5S): la conferma dal Ministero

Genova – Non si placano le polemiche attorno al denunciato “declassamento” dell’Aeroporto Cristoforo Colombo. Dopo il botta e risposta tra Maggioranza ed Opposizione in Regione Liguria, il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle torna sull’argomento alla luce delle novità e chiede a Regione Liguria di ammettere la variazione (peggiorativa) di status.

“Il Ministero dell’Interno ha declassato l’aeroporto di Genova portandolo dalla categoria 8 del servizio antincendio ICAO alla categoria 7 – spiega Stefano Giordano – Significa che lo scalo subirà un significativo taglio del personale destinato a vegliare sulla sicurezza di utenti e lavoratori: parliamo di 2 squadre di Vigili del fuoco, cioè 12 unità dedicate ai servizi di emergenza e sicurezza aeroportuale”.

A confermare la variazione il sottosegretario all’Interno Ferrante che, interrogato in Parlamento al Question time, ha confermato il declassamento ritenendolo “oggettivamente necessario”.

“Perché, di grazia? – si domanda Giordano – Possiamo affermare che la decisione del Governo fa a pugni con le intenzioni della destra ligure che ha più volte dichiarato di voler investire sullo scalo, aumentando i passeggeri da 1,5 a 3 milioni di passeggeri?”.

“Interrogato oggi nell’aula del Consiglio Regionale – proseguono al Moviemento 5 Stelle – l’assessore Scajola si è letteralmente arrampicato sugli specchi. Non posso che consigliargli una rilettura – va bene anche sommaria, tanto è evidente il declassamento del Colombo – della risposta del sottosegretario, dove il taglio del personale è chiaramente enunciato, e senza nemmeno tanti giri di parole”.

“Morale – conclude Giordano – non cambiamo idea, semplicemente perché la matematica non è un’idea. E in questo caso, il Governo ha confermato i nostri timori. L’aeroporto di Genova dovrà a fare a meno del 20% di Vigili del fuoco. Questo in una città dove la carenza di pompieri si attesta oggi sul 30%, mettendo in seria difficoltà il soccorso tecnico urgente, che non ha bisogno di ulteriori tagli. Una città che da anni attende che si tenga fede alla promessa di aprire un distaccamento nel levante cittadino”.