Autostrade, veicolo in avaria in A12: lunghe code in entrambe le direzioni

Sestri Levante (Genova) – Ennesima giornata di code e disagi lungo le autostrade liguri. Come accaduto anche nella giornata di sabato con l’incidente avvenuto tra Recco e Genova Nervi, anche oggi è l’Autostrada A12 che fa registrare problemi alla circolazione e manda comprensibilmente su tutte le furie automobilisti e trasportatori che sono costretti a percorrere questi tratti di strada.

A causa di un veicolo in avaria, si segnalano ripercussioni sia nella carreggiata che viaggia in direzione Genova che in quella che procede verso la Toscana: in particolare, al momento sono presenti 3 km di coda tra Sestri Levante e Lavagna e altri 4 km di coda tra Chiavari e Sestri Levante.

Nel tratto coinvolto è presente uno scambio di carreggiata: sarebbe questo il motivo delle code che si registrano in entrambe le direzioni.

Dei problemi al traffico si fanno sentire anche in A26, nel tratto compreso tra Masone e Ovada, verso il Piemonte. In questo caso, la causa sono i lavori mentre i chilometri di coda sono attualmente due.

