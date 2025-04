Casarza Ligure, incidente sul lavoro: operaio grave al San Martino

Genova – Si trova sempre ricoverato all’ospedale San Martino di Genova l’operaio di circa 45 anni che nel pomeriggio di ieri è rimasto gravemente ferito dopo esser caduto da un’altezza di più di cinque metri mentre stava lavorando su alcuni ponteggi a Casarza Ligure.

Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio e abbia impattato con violenza a terra.

A seguito della caduta è rimasto gravemente ferito, riportando traumi e contusioni e rendendo necessario l’intervento sul posto dei sanitari del 118.

Per velocizzare le operazioni di soccorso, in un secondo momento è stato allertato l’elicottero: l’operaio è stato caricato a bordo e trasportato in codice rosso, quello di massima gravità, all’ospedale San Martino di Genova dove al momento si trova ancora ricoverato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0