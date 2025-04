Domenica 13 aprile torna la Mezza di Genova, più di 6mila podisti in gara

Genova – Torna domenica 13 aprile a partire dalle ore 9 la Mezza di Genova, saranno più di 6mila i podisti a partecipare. Ecco, di seguito, tutte le informazioni in vista della gara:

“Il superamento di quota 6.000 partecipanti – si legge nella nota – è già il primo importante risultato che la 19esima edizione de La Mezza di Genova ha ottenuto in vista della gara di domenica prossima. Le iscrizioni sono ancora in corso, eppure sono già tantissimi coloro che hanno deciso di aderire alla manifestazione ligure che ancora una volta si conferma come una delle mezze maratone più partecipate e amate d’Italia.

Anche il roster dei partecipanti di spicco si sta componendo pian piano, per andare a raccogliere l’eredità dei vincitori dello scorso anno, gli etiopi Sintayehu Dinksa Jena in 1h05’08” e Hajer Kahsay Behre in 1h17’24”. Ricordiamo che i primati della corsa appartengono a due kenyani: Benard Bett Kiplangat che nel 2014 corse in 1h02’41” e Hellen Jepkurgat, 1h11’50” nel 2015.

La forza della mezza genovese è data anche dal suo percorso, che partendo e arrivando al Porto Antico tocca i luoghi più iconici della città passando anche per la Sopraelevata che per molti è il simbolo della quotidianità genovese e che per un giorno sarà completamente libera dalle auto, ospitando oltre che la mezza maratona anche la Family Run by Grondona e De wave group che porterà oltre 3.000 persone a percorrere un tracciato di 3 km, con partenza da Piazza Rossetti e arrivo in Piazzale Mandraccio al Porto Antico.

Un altro grande motivo di partecipazione è il forte carattere sociale che la Mezza di Genova ha: aderendo alla Family Run si potrà infatti supportare un’organizzazione benefica a propria scelta, indicando all’atto dell’iscrizione il codice di riferimento dell’ente scelto fra quelli che partecipano alla MdG for Charity.

La sfida sui 21,097 km partirà alle ore 9:00 da Piazza Caricamento con arrivo in Piazzale Mandraccio. Chi volesse ancora aderire può farlo al costo di 40 euro. Il ritiro di pettorali e pacchi gara potrà essere effettuato presso lo stand in Piazza delle Feste al Porto Antico sabato dalle 9:00 alle 19:00 o domenica dalle 7:00 alle 9:00. Presenti i pacer da 1h24’ a 2h00’ per accompagnare i concorrenti verso la ricerca del proprio miglioramento del personale. Premi per i primi 5 arrivati assoluti, per i primi 5 classificati italiani e per i primi 3 di categoria”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0