Genova, furto a due turisti in pieno centro: denunciato 25enne

Genova – Un giovane di 25 anni è stato denunciato a seguito di quanto accaduto in pieno centro a Genova nel corso della sera di sabato 5 aprile. Tutto è partito dalla segnalazione di due turisti che si trovavano a cena al ristorante e che hanno ricevuto una notifica al sistema antifurto installato a bordo del proprio Suv parcheggiato in piazza Caricamento.

I due, una volta accertatosi di esser stati derubati del borsone che si trovava all’interno della vettura e che conteneva abiti e oggetti per un valore di circa 4000 euro, hanno allertato una pattuglia della polizia locale che transitava di lì.

Sono state avviate le indagini e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto. Un paio d’ore più tardi, durante alcuni sopralluoghi, è stato fermato un 25enne che aveva con sé il borsone della coppia, che è stato prontamente restituito ai due legittimi proprietari.

Da quanto si evince dalle immagini delle telecamere, il 25enne non sarebbe l’autore del furto: per questo motivo, è stato denunciato per ricettazione.

Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare i due autori materiali del furto.

